"Я, як завжди, винен. Легко сказати, що винен тренер. У Реалі важко, я переконався в цьому, ще будучи гравцем. Бувають моменти, коли гравці залишаються тут. Є моменти, коли гравцеві потрібно вийти і продемонструвати себе. Це те, що є у Луки.

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Купівля Йовіча – хороша угода, і я радий за нього. Одного разу він зробить те ж саме в Мадриді. Але грати в цьому клубі і поза ним – різні речі. У Луки є майбутнє, і він може показати його в Мадриді, і воно однакове для всіх. Тут завжди дуже сильна конкуренція, але тренер не винен в цьому", – цитує Зідана Marca.

До слова, Лука Йовіч нещодавно перебрався в Айнтрахт на правах оренди та забив два м'ячі у дебютному поєдинку. Стільки ж голів сербський форвард оформив і в Реалі аж за 32 матчі.

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