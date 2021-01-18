Форвард Айнтрахта Лука Йовіч, права на якого належать Реалу, прокоментував свій виступ у першому матчі після повернення до чемпіонату Німеччини.

"Чудові відчуття. Перемога, два голи. Не міг уявити собі кращого повернення. Сподіваюся, це тільки початок, а найкраще – попереду. Дякую вам всім за підтримку.

Тріумфальне повернення Йовіча у відеоогляді матчу Айнтрахт – Шальке – 3:1

Я хочу присвятити свій перший гол прекрасному професіоналу, неймовірному лідеру, справжньому другу, хорошій людині, з якою я мав честь грати на одному полі – це наш капітан Давід Абрахам (34-річний аргентинець вчора провів останній матч у складі Айнтрахта – прим. "Футбол 24").

Другий гол я присвячую прекрасному фанату Айнтрахта, який нещодавно помер і у якого залишилися любляча дружина і троє дітей. Спи спокійно", – написав Йовіч у своєму Instagram.

Нагадаємо, серб забив два голи у перші 28 хвилин після повернення в Айнтрахт – стільки ж нападник забив за 1,5 року в складі Реала. Додамо, що Давід Абрахам виступав за франкфуртський клуб з 2015 року та приєднався до аргентинського Уракана цієї зими.

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