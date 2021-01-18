"Футбол 24" традиційно виділяє все найцікавіше з топ-ліг за останні дні. Підсумки історичних дербі в Англії та Італії, фіаско Барси і тріумф Баварії – в нашому матеріалі.

Дербі Ліверпуля та Манчестер Юнайтед завершилось на користь конкурентів

Найочікуваніший матч вихідних не виправдав сподівань. Юрген Клопп продовжує боротися не лише із суперниками, а й з кадровими проблемами. Щоправда, Манчестер Юнайтед так і не зміг скористатися втратами суперника, але Уле Гуннар Сульшер вкотре підтвердив реноме майстра руйнування планів свого візаві.

Ліверпуль – МЮ: Аліссон рятує Клоппа від нокауту, але далі "календар смерті", шоу Шоу і майже реалізований план Сульшера

Проте, не варто переоцінювати цей результат. Просто Ліверпуль опинився у кризі. І це не лише через захист. Мерсисайдці вперше з 2017 року не змогли виграти в чотирьох поспіль матчах АПЛ. І це при тому, що лише Ман Юнайтед серед цих команд тягне на статус топ-суперника. Юрген Клопп може справедливо скаржитися на нефарт, адже його підопічні у цих поєдинках при 6,43 xG забили лише один м'яч. У соцмережах це вже пов'язують із вчинком Мохамеда Салаха, який зробив різдвяне фото біля ялинки. Для мусульманина – це гріх. Після тієї події справи у форварда ідуть геть погано.

Загалом тактика обох команд була обережною, тому безгольова нічия виглядає закономірною. МЮ взагалі зумів вперше пробити по воротах Аліссона аж на 34-й хвилині. Схоже, "дияволи" ставили собі за мету передусім не програти. До матчу гості багато говорили про іспит на статус лідера. Поки вдалося скласти його на "трієчку". Вистояти у лігві чинного чемпіона зуміли, але тепер перше місце у таблиці АПЛ опинилося під загрозою.

Поки більшість поціновувачів англійського футболу захоплювалася сходженням на вершину "Червоних дияволів", Пеп Гвардіола тихенько лагодив свою машину. Після поразки від Тоттенхема в середині листопада минулого року Ман Сіті видав безпрограшну серію з 9 матчів, серед яких лише дві нічиї. Як наслідок, "містяни" вже поступаюся лідеру лише двома очками при грі у запасі. Відзначимо і персональний успіх Олександра Зінченка, який провів повні матчі в останніх чотирьох турах АПЛ, а Сіті в них пропустив лише один гол – від Челсі.

Ман Сіті – Крістал Пелас: Зінченко у топі найкращих, сенсаційні бомбардири та розрив шаблону – Ліверпуль уже позаду

Серед іншого маємо чергове досягнення Кевіна Де Брюйне. Бельгієць справедливо носить статус одного із найкращих плеймейкерів сучасного футболу і в матчі проти Крістал Пелас віддав ювілейну 100-ту гольову передачу за час своїх виступів у Манчестері. Своєю чергою Рахім Стерлінг вперше за всю свою кар'єру зумів відзначитися, забивши прямим ударом зі штрафного. У своїх соцмережах англієць припустив, що вся справа у зачісці. Напередодні зустрічі він коротко підстригся.

Рональд Куман змарнував шанс взяти перший трофей з Барсою

Суперкубок Іспанії – не найпрестижніша нагорода. Однак для наставника каталонського клубу був чудовим шансом здобути дебютний титул. Очевидно, що Рональд Куман прагнув цього. Навіть Ліонель Мессі, який пропускав півфінал через травму, зумів вийти на вирішальний матч. За іронією долі, для аргентинця зустріч з Атлетіком склалася вкрай невдало. Результат робив Антуан Грізманн (дубль), а Лео ще й заробив червону. Першу для себе в матчах за головну команду Барсу.

Атлетік феноменальним голом прибив Барселону та виграв Суперкубок Іспанії – Мессі в тіні Грізманна та з ганьбою

Вчорашній вечір для "синьо-гранатових" став подвійним "Днем бабака". Як і в однойменному фільмі, Барсу мало не покидати враження, що десь ми це вже бачили. Якихось 5 років тому клуб із Більбао вже бав Суперкопу, перемагаючи каталонців. Тоді формат був іншим – все вирішувалося у двох матчах. Із загальним рахунком 5:1 перемогу святкували підопічні Ернесто Вальверде, тоді ще тренера Атлетіка.

Марселіно Гарсія Тораль лише 4 січня очолив клуб із Більбао. Ситуація не була критичною, але фахівець уже довів правильність рішення керівництва. Команда втретє у своїй історії виграла Суперкубок Іспанії. При цьому на шляху були обіграні обидва гранди – Реал та Барселона. Для останніх Марселіно взагалі – злий геній. Саме його Валенсія у 2019-му здолала каталонців у фіналі національного Кубка. До слова, обидва рази фахівець перемагав "синьо-гранатових" у Севільї.

Інтер впевнено задекларував чемпіонські амбіції

Найкращий матч команди при Антоніо Конте. Саме так говорять про перемогу над Ювентусом. Інтер справді виглядав упевнено і солідно. Андреа Пірло нічого не зміг протиставити Антоніо Конте, під керівництвом якого ще навіть устиг пограти. Тепер Юве відстає від міланських грандів на 7 очок, маючи гру в запасі.

Інтер впевнено переміг Ювентус: фіаско Андреа Пірло, передчасність розмов про Скудетто, блискучий матч Відаля та Барелли

Інтер поки не лідер Серії А, але зробив вагомий крок до своєї мети. Коли востаннє "змії" перемагали туринців, не пропустивши у власні ворота, команда виграла чемпіонат. Це було ще у 2010-му під керівництвом Жозе Моурінью. Повторити той требл точно не вдасться (з ЛЧ вже вилетіли), але прямо зараз саме Інтер – головний претендент на Скудетто. Нехай вас не збиває з пантелику поточне перше місце Мілана. У Стефано Піолі дуже молода команда, а найближчі матчі доведеться проводити без Тео і Хакана, у яких виявили ковід. У Антоніо Конте найсильніший склад в Серії А, а вчорашній матч нарешті показав, що тепер в Інтера є ще й команда топ-рівня.

Дербі Риму завершилося безапеляційною перемогою Лаціо. Паулу Фонсека навчив Рому елітно контратакувати. "Вовки" переконливо грають проти середняків та аутсайдерів (10 перемог у 10 матчів), а з командами із верхньої частини таблиці лише 4 очки у восьми зустрічах. Це найгірший результат для перших дев'яти команд чемпіонату.

Лаціо зганьбив Рому в дербі – черговий провал Фонсеки, дитячі помилки "вовків" і бенефіс лідерів команди Індзагі

Натомість Лаціо нагадав себе самого торішнього зразка, коли команда кидала виклик Ювентусу. Проти Роми у підопічних Сімоне Індзагі виходило буквально все. "Орли" швидко здобули перевагу у два м'ячі (не без допомоги захисту суперника) і могли дозволити собі відмовитися від інтенсивного пресингу. Тим більше Лаціо теж добре вміє грати на контрах. Це було справжнісіньке знущання, вершиною якого стало святкування перемоги, коли фінальний свисток ще навіть не пролунав.

Одним рядком. Маліновський двічі за три дні зіграв у стартовому складі Аталанти, але яскравими діями не відзначався. Бергамаски у Кубку Італії розгромили Кальярі, а у чемпіонаті втратили очки зі скромним Дженоа.

Аталанта не переграла одного з аутсайдерів – Маліновський провалив матч Серії А і втратив супершанс

Наполі продовжує подорож "американськими гірками". У Кубку колектив Ріно Гаттузо з великими проблемами здолав Емполі, який представляє Серію Б. Зате в чемпіонаті "партенопейці" влаштували справжню феєрію, розбомбивши Фіорентину. Бартоломей Дронговскі аж шість разів діставав м'яч із сітки власних воріт. Капітан Наполі Лоренцо Інсіньє уже забив більше (9 голів), ніж за увесь минулий чемпіонат (8).

Баварія скористалася подарунками конкурентів

Розклад 16-го туру Бундесліги зіграв на руку Баварії. Матч мюнхенців був передостаннім у програмі, тому підопічні Хансі Фліка вже знали результати усіх конкурентів. А вони тішили. Обидві Борусії, Лейпциг та Байєр втратили очки. Сама ж Баварія не без проблем дотиснула Фрайбург. Роберт Лєвандовскі став автором одного із голів. Поляк забив 21 м'яч у нинішньому розіграші. Це рекорд ліги. Ніхто не забивав більше за підсумками першого кола.

Дортмунд у двох попередніх турах здолав міцні Вольфсбург та РБ Лейпциг, а випробування Майнцом не пройшов. Передостання команда Бундесліги навіть забила першою. Заради справедливості зазначимо, що VAR скасував гол Холанда в дебюті зустрічі, а Марко Ройс втратив шанс вирвати перемогу для "джмелів", не реалізувавши пенальті.

Менхенгладбах, який 10 днів тому розкатав Баварію, на останніх секундах втратив перемогу над Штутгартом. "Шваби" ще й забили свій 3000-й гол у матчах чемпіонату Німеччини. Таких команд лише п'ять. Раніше це вдавалося обом Борусіям, Баварії та Вердеру.

Штутгарт врятував нічию з Борусією М, Борусія Д втратила очки з Майнцом, РБ Лейпциг не зміг очолити Бундеслігу

РБ Лейпциг без перемог уже два тури. Цього разу "бики" розписали мирову з Вольфсбургом. Підопічні Юліана Нагельсманна все ще другі, але Баварія збільшила відрив до чотирьох очок.

Лука Йовіч лише 14 січня повернувся в Айнтрахт, а через три дні вже вийшов на поле. Та ще й як! Сербу знадобилося якихось 28 хвилин, щоб оформити дубль. Цікаво, що у 32-х матчах за Реал він забив усе ті ж 2 м'ячі. Однак для "орлів", які перемогли Шальке, цей мат має і гіркий присмак. Давід Абрахам востаннє одягнув футболку команди. П'ять із гаком сезонів, 178 матчів (5 голів і 7 асистів) та перемога в Кубку Німеччини. Аргентинець повертається на батьківщину з дуже солідними здобутками.

ПСЖ повернув собі лідерство

Однією з причин звільнення Томаса Тухеля був поганий старт команди у внутрішньому чемпіонаті. Лише вчора парижани зуміли повернути собі перше місце в турнірній таблиці. Однак досі змушені його ділити. У Лілля така ж сама кількість очок – 42. "Доги" поступаються за додатковими показниками.

Перестановки відбулися завдяки сенсаційній поразці Ліона. "Ткачі" перервали безпрограшну серію, яка вже налічувала 16 матчів, мінімально поступившись Метцу. ПСЖ свій поєдинок проти Анже виграв. Кіліан Мбаппе досі не забив жодного гола після зміни тренера. Французькі ЗМІ вже повідомляють, що форвард почав сумніватися у своєму майбутньому на Парк де Пренс. Саме з останнім пов'язують спад у формі Мбаппе, а не з приходом Маурісіо Почеттіно

Гол вікенду

Тоттенхем без проблем здолав Шеффілд Юнайтед, а ефектну крапку в матчі поставив хавбек "шпор" Танге Ндомбеле. Стевен Бергвейн акуратно закинув м'яч на француза, а той в акробатичному стрибку одним дотиком перевів шкіряного за комірець Арону Ремсдейлу. Словом, дивіться самі: