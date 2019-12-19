Зідан про нулі в Ель Класіко: Реал заслужив на більше

Головний тренер Реала Зінедін Зідан прокоментував нічию з Барселоною (0:0) в перенесеному матчі 10 туру Прімери.

"Ми нічого не можемо вдіяти з VAR. Реал заслужив на більше. Але поєдинок завершено, вже ніяк не вплинеш. Грати на Камп Ноу непросто. Я вдячний своїм футболістам. Ми не забили, але головне, що створили моменти. Потрібно працювати над реалізацією.

Ми провели хорошу зустріч, зберігали концентрацію протягом всіх 90 хвилин проти сильної команди. Матч вдався, бракувало лише голів", – цитує Зідана видання Marca.

Шахова партія у відеоогляді Ель Класіко Барселона – Реал – 0:0

Ель Класіко на Камп Ноу вперше за 17 років завершилося нульовою нічиєю. Барселона та Реал зберегли двовладдя на вершині Прімери. Навколо матчу було неспокійно – стюарди повикидали плакати сепаратистів. Серхіо Рамос став рекордсменом Ель Класіко, а Ансу Фаті – наймолодшим дебютантом за майже 80 років.

Барселона та Реал розписали нічию: найнудніше Ель Класіко за 17 років, тактична перемога Зідана та суддівські помилки