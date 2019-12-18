Барселона – Реал: стюарди повикидали плакати сепаратистів перед Ель Класіко

Організатори перенесеного матчу 10-го туру чемпіонату Іспанії між Барселоною і мадридським Реалом не церемоняться із політично заангажованими вболівальниками "блаугранас".

Стюарди на вході на Камп Ноу вилучали у фанатів Барси плакати політичного змісту й викидали їх на смітник. Таке відео з'явилося у твіттері NacioDigital.

Барселона – Реал Мадрид: відеотрансляція Ель Класіко

У ролику видно, що банери на кшталт "Іспаніє, сядь і порозмовляй!" прямують відразу до відра. Раніше рух Демократичне цунамі закликав підняти плакати після звучання гімну Барселони перед стартовим свистком арбітра. Політична коаліція уже заявила про цензуру з боку керівництва "блаугранас".

Багатостраждальний поєдинок Барселона – Реал Мадрид розпочався о 21:00. Раніше Ель Класіко перенесли через акції протесту каталонських сепаратистів.