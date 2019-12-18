Барселона та Реал Мадрид розписали нічию в Ель Класіко на Камп Ноу – Вальверде та Зідан приміряли роль шахістів

Перенесений матч 10-го туру чемпіонату Іспанії між Барселоною та Реалом переможця не виявив (0:0).

Перший тайм зустрічі пройшов за деякої переваги Реала у контролі над м'ячем і територією, але загалом гра виглядала доволі рівною. Перший момент так і взагалі стався біля воріт "бланкос": Мессі на 4-й хвилині знайшов передачею Альбу, який прострілив у штрафний на самотнього Суареса – Луїс не зміг замкнути. Після цього гості перехопили ініціативу, ледь не відкривши рахунок на 10-й хвилині після скидки від Іско та пострілу Бензема з меж штрафного – тер Штеген зіграв надійно.

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Перший по-справжньому гольовий момент стався на 15-й хвилині після подачі Реала з кутового, яку головою замкнув Каземіро – Піке виніс м'яч з лінії воріт! На 19-й бразилець вистрілив ще раз, але цього разу на шляху "круглого" став Лангле. Ще через п'ять хвилин опорник "бланкос" пробив з дистанції точно у правий кут, але тер Штеген не спав. Барселона круто огризнулася на 31-й: Куртуа виніс простріл з лівого флангу точно на Мессі, який тут же завдав удару в дотик – Рамос виніс м'яч з порожніх воріт! Вальверде відповів на це дальнім пострілом у притірку з правою стійкою.

Після цього команди дещо призупинили активність, розмінявшись моментами лише наприкінці тайму. На 41-й хвилині каталонці втратили можливість відкрити рахунок через Альбу, який прийняв розрізний пас від Мессі, вийшов на побачення з Куртуа й пробив повз ворота. "Королівський клуб" відповів пострілом Вальверде з лінії карного майданчика – тер Штеген спіймав м'яч. Зрештою, на перерву команди пішли за нулів на табло.

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Перша третина другого тайму виявилась відверто нудною для звичайного глядача, але доволі цікавою для тактичних гіків. Реал здорово накрив Барселону пресингом, раз за разом перехоплюючи м'яч на чужій половині поля, однак мадридцям не вдавалося загострити гру. У каталонців було два напівмоменти з вриванням на лівий край штрафного, після одного з яких сталося падіння Суареса – втім, на пенальті в такому матчі воно не тягнуло (принаймні, для арбітра). Розуміючи проблеми з контролем центру поля, Вальверде зняв Семеду й посилив опорну зону Відалем.

В середині тайму команди хоч і не розкрилися, але почали загострювати ситуацію. Зокрема, на 64-й хвилині голом відзначитись міг Грізмманн, який пробивав після скидки Суареса на правий кут воротарського, однак Антуан влучив у Рамоса. Гості відповіли подачею Карвахаля та замиканням Бензема головою під ближню стійку, але тер Штеген спіймав м'яч. Більш крутий момент мадридці змарнували на 68-й, коли Вальверде пройшов по діагоналі до лінії карного майданчика й викотив передачу на лівий край, звідки потужного удару завдав Бейл – вище воріт!

Реал класно виглядав на флангах, що вилилось у гол на 72-й хвилині: Менді отримав передачу на лівий фланг, увійшов у штрафний та прострілив на самотнього Бейла – той пробив вже у порожній кут, однак арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

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Барса відповіла на 76-й ударом Суареса зовнішньою стороною стопи метрів з 20-ти з пасу Відаля, але м'яч полетів занадто високо. Розуміючи, що Класіко виглядає сухо, тренери кинули у бій свіжі сили – на ендшпіль поєдинку вийшли Родріго, Модріч і Фаті.

Здавалося, що в останні 10 хвилин команди влаштують справжній екшн, але ні. І Барселона, і Реал нічого по-справжньому гольового так і не створили, обмежившись моментами дуже посередньої гостроти. Зокрема, на 87-й Суарес неточно пробив головою після навісу від Фаті, а Реал мав лише ривки Бейла та Карвахаля до воріт без удару по них. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Таким чином, обидві команди набрали 36 очок, продовживши лідирувати у турнірній таблиці. Барселона обходить Реал за додатковими показниками, а найближчий переслідувач – Севілья – перебуває на відстані п'яти залікових балів.

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