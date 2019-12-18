Шахова партія у відеоогляді Ель Класіко Барселона – Реал – 0:0

Барселона та мадридський Реал не виявили сильнішого в перенесеному матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги. Відео найкращих миттєвостей Ель Класіко до вашої уваги.

Перший тайм зустрічі пройшов за деякої переваги Реала у контролі над м'ячем і територією, але загалом гра виглядала доволі рівною.

Барселона та Реал Мадрид розписали нічию в Ель Класіко на Камп Ноу – Вальверде та Зідан приміряли роль шахістів

Перший по-справжньому гольовий момент стався на 15-й хвилині після подачі Реала з кутового, яку головою замкнув Каземіро – Піке виніс м'яч з лінії воріт! Після цього команди дещо призупинили активність, розмінявшись моментами лише наприкінці тайму.

Реал класно виглядав на флангах у другому таймі. В одному з епізодів Менді отримав передачу на лівий фланг, увійшов у штрафний та прострілив на самотнього Бейла – той пробив вже у порожній кут, однак арбітр скасував взяття воріт через офсайд. Барса відповіла на 76-й ударом Суареса зовнішньою стороною стопи метрів з 20-ти з пасу Відаля, але м'яч полетів занадто високо.

Зрештою, попри бажання окремих виконавців, команди так і не змогли відкрити рахунок, розписавши стратегічну нічию.