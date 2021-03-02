"Ми провели хороший матч. Можливо, початок був не найкращим, але моменти у нас були, особливо очевидні – в першому таймі. Але ми не змогли забити. Ми втратили два очки, ми грали вдома, але не змогли перемогти, тому що проти нас був суперник, і він провів хороший матч.

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Я змінив схему, тому що я був незадоволений тиском та іншими речами. Минуло 10-15 хвилин, і я знову її поміняв, ми краще грали 4-3-3. Зміни вплинули на гру дуже добре. Якщо ви мене і втретє запитаєте – так, це могло зашкодити команді. Нам довелося робити заміни, тому що команда через годину втомилася. Потрібно було знайти якісь нові речі, щоб змінити динаміку.

Нам потрібно зберігати спокій, не переживати. Ми провели хороший матч, у нас було 3-4 гольових моменти. Терпіння, спокій і відпочинок. Команда створює моменти, потрібно продовжувати в тому ж дусі. Це ніяк не позначиться на тому, яка гра буде в дербі. Потрібно провести відмінний матч", – наводить слова Зідана Marca.

Нагадаємо, мадридці на останніх хвилинах врятували нічию в зустрічі з Реал Сосьєдадом (1:1) та дозволили Барселоні залишитись на другій сходинці завдяки додатковим показникам.

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