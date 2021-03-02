"Мы провели хороший матч. Возможно, начало было не самым лучшим, но моменты у нас были, особенно очевидные – в первом тайме. Но мы не смогли забить. Мы потеряли два очка, мы играли дома, но не смогли победить, потому что против нас был соперник, и он провел хороший матч.

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Я изменил схему, потому что я был недоволен давлением и другими вещами. Прошло 10-15 минут, и я снова ее поменял, мы лучше играли 4-3-3. Изменения повлияли на игру очень хорошо. Если вы меня и в третий раз спросите – да, это могло повредить команде. Нам пришлось делать замены, так как команда через час устала. Нужно было найти какие-то новые вещи, чтобы изменить динамику.

Нам нужно сохранять спокойствие, не переживать. Мы провели хороший матч, у нас было 3-4 голевых момента. Терпение, спокойствие и отдых. Команда создает моменты, нужно продолжать в том же духе. Это никак не скажется на том, какая игра будет в дерби. Нужно провести отличный матч", – приводит слова Зидана Marca.

Напомним, мадридцы на последних минутах спасли ничью во встрече с Реал Сосьедад (1:1) и позволили Барселоне остаться на второй строчке благодаря дополнительным показателям.

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