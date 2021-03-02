Реал мав усі шанси знову повернути собі другу сходинку турнірної таблиці, але для цього потрібно було перемагати Сосьєдад, адже Барселона свій матч звітного туру проти Севільї виграла. Однак не судилося.

Реал на останніх хвилинах врятував нічию з Сосьєдадом – Мадрид не зміг повернутись на друге місце у Ла Лізі

Перший тайм взагалі завершився без голів, а на початку другого гості несподівано відкрили рахунок. Мадрид володів перевагою, але спромігся здобути лише одне очко. На останніх хвилинах Вінісіус Жуніор врятував свою команду від поразки.