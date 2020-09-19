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Лунін втримав ворота на замку під час спарингу Реала – Зідан довірив українцю один тайм

Бразилець розкішною бісіклетою розстріляв Луніна під час однієї з тренувальних вправ. Голкіперу збірної України залишалося лише супроводити м'яч поглядом і криком розпачу.

Додамо, що у неділю (20 вересня) Реал розпочне свої виступи в Прімері – мадридці поїдуть в гості до Реал Сосьєдада.

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