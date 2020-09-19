Лунін став "жертвою" Марсело – зірка Реала забив ударом через себе, а українцю залишилося лише кричати
12:16 - Читать на русском
Голкіпер Андрій Лунін змушений протистояти визнаним майстрам на тренуваннях Реала.
Лівий захисник "вершкових" Марсело влаштував справжнє шоу, на яке звернув увагу Instagram 433.
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Бразилець розкішною бісіклетою розстріляв Луніна під час однієї з тренувальних вправ. Голкіперу збірної України залишалося лише супроводити м'яч поглядом і криком розпачу.
Додамо, що у неділю (20 вересня) Реал розпочне свої виступи в Прімері – мадридці поїдуть в гості до Реал Сосьєдада.
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