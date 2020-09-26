Реал стартував у новому сезоні з нульової нічиї проти Сосьєдада, тож у матчі проти Бетіса мадридцям потрібна була лише перемога. Зінедін Зідан дещо здивував при виборі стартового складу, довіривши місце в атаці Йовічу, однак Андрій Лунін продовжив спостерігати за грою Тібо Куртуа з лави запасних. "Родзинкою" зустрічі на Беніто Вільямарін стала персона Мануеля Пеллегріні – тренера Бетіса й колишнього наставника "вершкових", якого звільнили за рік роботи попри непогані результати.

Команди почали поєдинок без розвідки. Вже на 2-й хвилині мадридці забили гол зусиллями Бензема, якому вдалося замкнути простріл з лівого флангу, однак взяття воріт не зарахували через очевидний офсайд. Севільці відповіли заблокованим ударом Фекіра з дистанції, а Реал на 6-й хвилині створив свій другий гольовий момент – це Менді увірвався на лівий край штрафного, хитнув захисника й пробив повз ближній кут! Бетіс миттєво огризнувся подачею на голову Санабрії та ударом метрів з семи зверху вниз – Куртуа виконав фантастичний сейв!

Зрештою, у розвеселому футболі пощастило Реалу: на 14-й хвилині Бензема ефектно накрутив Манді на правому фланзі штрафного та прострілив на ближню стійку, а Вальверде замкнув – 0:1!

Ще за дві хвилини питання щодо переможця міг закривати Рамос, який отримав невдалу скидку від Бартра й потужно пальнув з близької дистанції, однак м'яч по-зрадницьки пролетів повз дальній кут. Здавалося, що "вершкові" ось-ось дотиснуть суперника, однак Бетіс швидко перегорнув гру.

Вже на 20-й хвилині андалусійці провели круту атаку з пострілом Фекіра з лінії штрафного (повз дальній кут), на 24-й Родрігес пробив з дистанції після розіграшу кутового (неточно), а на 26-й Санабрія протиснув Каземіро та завдав удару метрів з 19-ти – над поперечиною! Реал взагалі нічим не відповідав, а Бетіс продовжував нагнітати. Гол назрівав, і, нарешті, "вердібланкос" прорвало. Та ще й як! На 35-й хвилині Бетіс зрівняв рахунок зусиллями Манді, якому вдалося перевисіти Каземіро в повітрі й замкнути блискучу подачу від Каналеса, а ще за дві хвилини потужний удар Карвалью з лівого краю штрафного в ближній кут пролетів під рукою Куртуа – 2:1! Це був "воротарський" гол.

Після цього Реал перехопив ініціативу, але нічого цікавішого за замикання Рамоса в небо до останніх хвилин першого тайму створити не вдалося. Аж на 45-й стався класний момент: Кроос виконав блискучу подачу в штрафний, а Бензема, уникнувши офсайду, м'яко пробив – прямо в Роблеса. Втім, після цього Тоні замінили, адже він потягнув м'яз. На полі вже до перерви з'явився Модріч, але забити ще один гол тоді "вершковим" не вдалося.

Втім, через дві хвилини після початку другого тайму Реал зрівняв рахунок: Карвахаль прорвався правим флангом і прострілив на дальню стійку, а Емерсон у спробі перервати передачу зрізав її у власні ворота – 2:2! На 53-й же хвилині стався дуже дивний епізод: Рамос виконав простріл вздовж лінії воротарського, Бензема потужним ударом поцілив у поперечину, а м'яч рикошетом від неї влетів за стрічку воріт – і вилетів у поле. В тому моменті були і підозра на офсайд у Каріма, і сумніви щодо голу, однак арбітр взагалі нічого не зафіксував. Ситуацію просто заграли.

Бетіс огризнувся ударом Фекіра з непоганої позиції, але м'яч пролетів задалеко від рамки. Після цього гра не деякий час заспокоїлася, однак відчувалося, що севільці просідають, а мадридці набирають обертів. На 65-й хвилині такий розклад завершився блискучою передачею Іско (вийшов по перерві замість Едегора) на хід Йовічу – Лука уникнув положення поза грою та виходив віч-на-віч з Роблесом, але Емерсон збив його перед власним штрафним. Після довгого перегляду відеоповторів бразильця вилучили, а Рамос з призначеного штрафного удару ледь не вивів Реал уперед – м'яч пролетів поруч з хрестовиною! Ще за дві хвилини Бензема міг замикати простріл метрів з п'яти, але нормально не влучив по "круглому"!

Після цього Зідан випустив на поле Борхи Майораля, однак на 77-й хвилині вирвати перемогу міг Бетіс – це Карвалью потужно пробив з лінії карного майданчика, але м'яч пролетів поруч з дальньою стійкою. Майораль на 79-й відповів перспективним вриванням у штрафний, але Бартра не дав йому завдати удару. На 80-й же Карвахаль грубо сфолив і цілком міг отримати другу жовту, однак арбітри замість цього переглянули повтор, помітивши гру рукою з боку Бартра в епізоді з Борхою! Рікардо Бенгоечеа призначив пенальті, а Рамос впевнено його реалізував – 3:2!

На 84-й хвилині Іско міг і добити "вердібланкос", замкнувши простріл на 11 метрів, але Роблес врятував господарів. Втім, рятувати вже було нікого. У Бетіса не залишалось ні сил, ні кадрів, а Реал впевнено контролював м'яч. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу мадридців – першу для "бланкос" у новому чемпіонаті.