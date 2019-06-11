Зідан переконав босів Реала придбати Погба замість Еріксена, – Marca

Головний тренер Реала Зінедін Зідан змінив думку керівництва мадридців щодо наступного пріоритетного літнього трансферу.

Відтепер "вершкові" зроблять усе, щоб підписати хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба, стверджує Marca.

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На трансфері француза наполягав його співвітчизник, тренер Реала Зінедін Зідан, хоча боси клуби бачили наступним зірковим новачком півзахисника Тоттенхема Крістіана Еріксена. Зідан має особисту домовленість із Погба. Останній навіть погодився на зменшення зарплати заради переходу й отримає за це 6-річний контракт на Бернабеу.

Реалу залишається досягнути угоди з МЮ. Проте, манкуніанці не готові відпустити Погба за менше, ніж 150 млн євро. Мадридці спробують максимально "збити" цю ціну.

У сезоні 2018/19 Поль Погба в АПЛ провів 35 матчів, у яких забив 13 м'ячів і віддав 9 результативних передач.

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