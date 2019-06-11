Лунін як герой сюрреалістичної історії збірної України – провідні іспанські ЗМІ не розуміють ситуації з голкіпером Реала

Андрій Лунін мандрує літаками від молодіжної до національної збірної України, але який в цьому сенс? Marca не змогла знайти логічного пояснення ситуації, в яку втрапив наш голкіпер з Реала.

"З Мундіалю на лавку", – так від'їзд 20-річного воротаря здивовано оцінило головне мадридське видання. Лунін став одним з героїв ЧС-2019 U-20, але замість продовжити у чвертьфіналі проти Колумбії, прибув у розташування команди Андрія Шевченка. Усім було добре відомо, що Андрій виконуватиме у Львові лише роль запасного стража воріт, так і сталося в обох зустрічах.

La apretada agenda de Lunin con Ucrania: el lunes con la absoluta y el martes, las semifinales del Mundial sub 20 contra Italia https://t.co/rLzQHHwXgB vía @marca — Eugenio Alonso (@ekalonso) 10 червня 2019 р.

"Лунін пережив сюрреалістичну історію, яку запам'ятає до кінця життя. Ще кілька днів тому був одним з лідерів молодіжної збірної України на Чемпіонаті світу-2019 в Польщі, аби за 2 дні до чвертьфіналу покинути її лави. Андрій Шевченко вважав, що голкіпер йому більш потрібен у двобоях відбору Євро-2020", – Marca критично оцінює рішення тренерського штабу головної команди "синьо-жовтих".

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"І, якщо саме рішення забрати воротаря з Мундіалю вже було контроверсійним, то тепер Шевченко не має жодних аргументів для виправдання своїх дій. Лунін отримав виклик до національної збірної, аби просто посидіти на лаві запасних", – додає іспанське видання. Це тим більше прикро, що екс-воротар Зорі вже і так чимало відсидів у сезоні 2018/19 за плечима основного голкіпера Леганеса в оренді з Реала, а Чемпіонат світу U-20 був для нього ковтком свіжого повітря і шансом переконати Зідана і всіх-всіх.

Андрій продовжив бути одним з героїв сюрреалістичної ситуації після того, як стало відомо, що він полетить у Гданськ відразу після гри з Люксембургом. У понеділок, 10 червня, Лунін видавав сейви лише у позаігровий час. "Він кидається з одного стадіону на інший, з одної вікової категорії до другої. Молодіжна збірна залишилася без основного воротаря, але й головна команда не розраховувала на мадридця, маючи Пятова.

На щастя, Україна обіграла Колумбію і вперше в історії вийшла до півфіналу Мундіалю U-20. Рейс з Києва до Гданська триває до двох годин, тому Лунін має отримати ще один шанс допомогти своїй країні у півфіналі проти Італії", – вболіває за українця Marca. Звісно, виникають питання щодо стану гравця, який проводив стільки часу в літаку після пізнього завершення матчу з Люксембургом у понеділок. Це непоганий такий стрес для організму.

Невже у штабі Шевченка дійсно так боялися атаки цієї зубастої, але все ще доволі скромної команди, щоб підставляти під ризик молодіжку, яка перевершила досягнення навіть головної збірної часів Блохіна, яка фінішувала у чвертьфіналі ЧС-2006, і заслужила повагу всього світу? Навіть каталонське видання Sport.es відзначило блискучу гру голкіпера ворожого їм Реала на Мундіалі в Польщі. "Лунін стає маріонеткою своїх тренерів останнім часом", – з таким заголовком минулого тижня вийшла газета, яка спеціалізується на Барселоні.

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Тільки-но Андрій почав насолоджуватись послідовною грою в основі, як його знову відправляють на лавку, співчуває Алехандро Алькасар. По суті, Шевченко повторює дії тренера Луніна в Леганесі – Пеллегріно дозволив йому зіграти лише 7 матчів за весь минулий сезон, але навіть після блискучих матчів залишав у запасі. Андрій також ризикує знову втратити ігрову практику вже в Реалі, якщо Зідан зробить його другим воротарем. У рішеннях його наставників, звісно, є певне раціональне зерно – кому не хочеться мати у складі такого надійного резервного воротаря. Однак для самого молодого та амбітного гравця регулярно сидіти на лаві – варіант не з приємних.

Безумовно, головна команда завжди у пріоритеті. Але в нинішній історичній для молодіжки ситуації можна було зробити виняток з правила. Якщо б Лунін відігравав у збірній Шевченка таку ж роль, як Миколенко, котрий з командою Петракова пройшов тривалий шлях до цього Чемпіонату світу, але не зіграв у Польщі жодної хвилини, то ще можна було зрозуміти. А так маємо дивну для європейців ситуацію, яка, сподіваємось, не вплине на наших молодих хлопців.

Парадокс полягає в тому, що на Євро-2018 U-19 головним воротарем в українських юнаків був не Лунін, а 20-річний динамівець Владислав Кучерук. Він же відстояв на нуль у чвертьфінальному матчі ЧС-2019 Україна U-20 – Колумбія U-20. Тепер повернеться на лавку? Дива та й годі. А при цьому матч з Італією – це двобій дуже схожих, можливо, найбільш раціональних команд на молодіжному Чемпіонаті світу. І тут просто неприпустимо робити будь-які помилки чи зайві рухи, як у ситуації з Луніним.