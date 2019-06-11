Еріксен близький до підписання нового контракту з Тоттенхемом – на нього полював Реал

Лондонський Тоттенхем близький до продовження співпраці з одним із лідерів команди – Крістіаном Еріксеном.

Хавбек "шпор" може залишитися в Лондоні, повідомляє AS.

Тоттенхем вимагає у Реала шалену суму за Еріксена

Данець Еріксен схиляється до того, щоб поставити підпис під новою угодою із Тоттенхемом. Менеджмент клубу запропонував йому контракт на 4 роки із зарплатою 6 млн євро за сезон. Більше в Тоттенхемі заробляє лише лідер команди – Харрі Кейн.

Упродовж тривалого часу Еріксена називали однією із трансферних цілей мадридського Реала в літнє трансферне вікно. Однак, нещодавно з'ясувалося, що перехід 27-річного данця лобіював президент "галактікос" Флорентіно Перес. Натомість керманич мадридців Зінедін Зідан має інші пріоритети.

У сезоні 2018/19 Крістіан Еріксен провів 35 матчів в АПЛ, у яких забив 8 м'ячів і віддав 12 асистів.

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