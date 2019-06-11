Зидан убедил боссов Реала приобрести Погба вместо Эриксена, – Marca

Главный тренер Реала Зинедин Зидан изменил мнение руководства мадридцев относительно следующего приоритетного летнего трансфера.

Отныне "сливочные" сделают все, чтобы подписать хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба, утверждает Marca.

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На трансфере француза настаивал его соотечественник, тренер Реала Зинедин Зидан, хотя боссы клуба видели следующим звездным новичком полузащитника Тоттенхэма Кристиана Эриксена. У Зидана есть личная договоренность с Погба. Последний даже согласился на уменьшение зарплаты ради перехода и получит за это 6-летний контракт на Бернабеу.

Реалу остается достичь соглашения с МЮ. Однако, манкунианцы не готовы отпустить Погба менее, чем 150 млн евро. Мадридцы попытаются максимально "сбить" эту цену.

В сезоне 2018/19 Поль Погба в АПЛ провел 35 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 9 результативных передач.

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