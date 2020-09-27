"Ми знаємо, що можемо стати кращими, і зробимо це. Ми добре почали матч, але після 15 хвилин, забивши гол, ми трохи зменшили оберти. Ми краще граємо тоді, коли йдемо вперед і намагаємося вирішити результат матчу. Бетіс забив спочатку один, а потім майже відразу і другий гол, але в другому таймі ми діяли добре, а гравці вірили в перемогу до кінця.

Бетіс – Реал – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Коли ти програєш, складно змінити хід матчу, а це дуже важливо. У нас було багато моментів, ми реалізували три і могли забити ще більше. Я дуже пишаюся своїми гравцями. Треба продовжувати в тому ж дусі.

За суддівство відповідає арбітр, він бос у цих питаннях. Я ніколи не коментую роботу арбітрів і не планую робити це сьогодні. Ми повністю виклалися проти опонента, який виграв два перші матчі. Нам було складно, але ми щасливі, що добилися потрібного результату.

Я хотів, щоб ми грали на чужій половині поля, ми можемо бути задоволені, заробивши 3 очки. Сейви Куртуа зробили вирішальний вплив на результат. Це трапляється не вперше. Ми знаємо, на що він здатний, і я задоволений його грою. Я задоволений складом, яким маю. Ми постараємося провести хороший сезон", – наводить слова Зідана AS.

Реал переміг Бетіс: натужний відскок Реала, посередній матч Куртуа та класика іспанського арбітражу