"Мы знаем, что можем стать лучше, и сделаем это. Мы хорошо начали матч, но после 15 минут, забив гол, мы немного сбавили обороты. Мы лучше играем, когда идем вперед и стараемся решить исход матча. Бетис забил сначала один, а потом почти сразу и второй гол, но во втором тайме мы действовали хорошо, а игроки верили в победу до конца.

Бетис – Реал – 2:3 – видео голов и обзор матча

Когда ты проигрываешь, сложно изменить ход матча, а это очень важно. У нас было много моментов, мы реализовали три и могли забить еще больше. Я очень горжусь своими игроками. Надо продолжать в том же духе.

За судейство отвечает арбитр, он босс в этих вопросах. Я никогда не комментирую работу арбитров и не планирую делать это сегодня. Мы полностью выложились против оппонента, который выиграл два первых матча. Нам было сложно, но мы счастливы, что добились нужного результата.

Я хотел, чтобы мы играли на чужой половине поля, мы можем быть довольны, заработав 3 очка. Сейвы Куртуа оказали решающее влияние на результат. Это случается не впервые. Мы знаем, на что он способен, и я доволен его игрой. Я доволен составом, которым нет. Мы постараемся провести хороший сезон", – приводит слова Зидана AS.

Реал победил Бетис: натужный отскок Реала, посредственный матч Куртуа и классика испанского арбитража