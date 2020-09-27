Реал розпочав матч із швидкого голу. Бензема на правому краю штрафного залишив у дурнях захисника та прострілив до штрафного, де Вальверде в дотик замкнув. Бетіс відповів перед перервою – Манді замкнув навіс Каналеса. Через 2 хвилини "вердібланкос" вийшли вперед – Карвалью прошив Куртуа ударом з меж штрафного.

Реал Мадрид дотиснув Бетіс у скандальній перестрілці з п'ятьма голами та помилкою конкурента Луніна

На початку другої половини Реал зрівняв становище – Емерсон намагався перехопити передачу на Бензема, але зрізав м'яч у ворота. Бразилець став повним антигероєм, коли був вилучений за фол останньої надії на Йовічі. Мадридці вирвали перемогу наприкінці матчу – Бартра рукою зіграв у штрафному, а Рамос холоднокровно реалізував 11-метровий.

Завдяки цій перемозі Реал набрав 4 очки після 2 турів та розташувався на 5 місці. Бетіс з 6 пунктами поділяє перше місце з Гранадою, однак має гіршу різницю м'ячів.