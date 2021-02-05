"Ми хочемо бачити Едена без будь-яких проблем або травм, але йому не щастить. Дуже складна ситуація для нього, тому що він хоче показувати себе і грати за Реал. Одного разу ми побачимо, як він грає добре і без травм. Сподіваюся, цей час настане, коли він оговтається після нинішнього пошкодження.

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Едену не пощастило, йому було важко, але потрібно зберігати позитивний настрій. Він повинен бути добре підготовлений, коли повернеться, і ми знаємо, на що Еден здатний як футболіст. Він точно знадобиться нам.

Азар незадоволений ситуацією і, можливо, не розуміє її, тому що робить все можливе, щоб бути в найкращій формі. Такі речі залишаються невід'ємною частиною гри. Він повинен прийняти це. Упевнений, в майбутньому щось зміниться. Він просто хоче бути у формі", – цитує Зідана офіційний сайт Реала.

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