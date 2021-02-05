"Мы хотим видеть Эдена без каких-либо проблем или травм, но ему не везет. Очень сложная ситуация для него, потому что он хочет показывать себя и играть за Реал. Однажды мы увидим, как он играет хорошо и без травм. Надеюсь, это время наступит, когда он придет в себя после нынешнего повреждения.

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Азару не повезло, ему было трудно, но нужно сохранять позитивный настрой. Он должен быть хорошо подготовлен, когда вернется, и мы знаем, на что Эден способен как футболист. Он точно понадобится нам.

Азар недоволен ситуацией и, возможно, не понимает ее, потому что делает все возможное, чтобы быть в лучшей форме. Такие вещи остаются неотъемлемой частью игры. Он должен принять это. Уверен, в будущем что-то изменится. Он просто хочет быть в форме", – цитирует Зидана официальный сайт Реала.

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