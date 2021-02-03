Хавбек Реала Еден Азар ніяк не може вийти зі смуги та невдач та знову загримів до лазарету мадридців.

Еден Азар зазнав м'язової травми живота, повідомляє офіційний сайт мадридців.

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Для повного відновлення 30-річному бельгійцю знадобить 4-6 тижнів, запевняє Marca. Таким чином, Еден пропустить перший матч Реала в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аталанти, який запланований на 24 лютого.

Нагадаємо, Азар виділяється своєю травматичністю після переходу до табору "вершкових". У нинішньому сезоні Прімери Еден зіграв лише у 8-ми матчах, а в 2019-му Реал заплатив Челсі за хавбека 115 млн євро.

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