Керівництво "Старої синьйори" запропонувало 48-річному французу посаду алленаторе, стверджує El Chiringuito.

Зідан підтвердив своє бажання очолити збірну Франції

Зідан отримав пропозицію на фоні суперечливих результатів туринців під орудою Андреа Пірло. Юве йде 3-м у Серії А, поступаючись Інтеру та Мілану. Справи Зідана в Мадриді теж не безхмарні – Реал фактично не бере участі в боротьбі за чемпіонство, вилетів з Копа дель Рей і ледве пройшов до плей-офф Ліги чемпіонів. Проте, до кваліфікації керманича "вершкових" немає запитань, оскільки Реал із ним двічі перемагав у Ла Лізі та взяв 3 кубки ЛЧ.

До слова, Зінедін Зідан гравцем провів 5 сезонів у складі Ювентуса та здобув із "б'янконері" 6 трофеїв.

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