"Збірна Франції? Подивимося, зараз мої думки з Реалом. Я в Мадриді і насолоджуюсь кожним днем. Я повністю захоплений футболом, але ніколи не знаєш напевне, що може статися в майбутньому.

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Ми давно спілкуємося з Ноелем Ле Гре, ще з 1998 року. Збірна – це моя ціль. Я казав про це ще коли починав тренувати 10 років тому. Втім, зараз я у Реалі", – цитує Зідана Marca.

Додамо, що чинний контракт французького фахівця з "вершковими" розрахований до літа 2022 року. Угода Дешама зі збірною Франції завершиться на півроку пізніше.

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