Руководство "Старой синьоры" предложило 48-летнему французу должность алленаторе, утверждает El Chiringuito.

Зидан подтвердил свое желание возглавить сборную Франции

Зидан получил предложение на фоне противоречивых результатов туринцев под руководством Андреа Пирло. Юве идет 3-м в Серии А, уступая Интеру и Милану. Дела Зидана в Мадриде тоже не безоблачны – Реал фактически не участвует в борьбе за чемпионство, вылетел из Копа дель Рей и едва прошел в плей-офф Лиги чемпионов. Однако, к квалификации наставника "сливочных" нет вопросов, поскольку Реал с ним дважды побеждал в Ла Лиге и взял 3 кубка ЛЧ.

К слову, Зинедин Зидан в качестве игрока провел 5 сезонов в составе Ювентуса и завоевал с "бьянконери" 6 трофеев.

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