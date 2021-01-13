Зідан нічого не знає про повернення Йовіча в Айнтрахт, але новина його не здивувала
Схоже, керівництво Реала не повідомляє головному тренеру Зінедіну Зідану про свої кадрові рішення.
"Йовіч як і раніше з нами, мені нічого не говорили щодо нього. Подивимося, що буде далі. Ми хочемо, щоб він забивав. Йому 21 рік, він молодий.
Айнтрахт підтвердив повернення Йовіча
Йому не дуже щастило, виникли труднощі з адаптацією, травми. Йому ще чимало потрібно зрозуміти, але його навички завжди будуть з ним", – цитує Зідана Marca.
Нагадаємо, раніше керівництво Айнтрахта заявило про оренду Луки до кінця сезону, сербу залишилось лише пройти медогляд у німецькому клубі. У нинішньому сезоні Ла Ліги Йовіч лише 4 рази виходив на поле.
Маріонетка Переса. Реал провів жахливий поєдинок, але Зідан знайшов крайнього