"Йовіч як і раніше з нами, мені нічого не говорили щодо нього. Подивимося, що буде далі. Ми хочемо, щоб він забивав. Йому 21 рік, він молодий.

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Йому не дуже щастило, виникли труднощі з адаптацією, травми. Йому ще чимало потрібно зрозуміти, але його навички завжди будуть з ним", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, раніше керівництво Айнтрахта заявило про оренду Луки до кінця сезону, сербу залишилось лише пройти медогляд у німецькому клубі. У нинішньому сезоні Ла Ліги Йовіч лише 4 рази виходив на поле.

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