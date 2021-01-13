"Йович по-прежнему с нами, мне ничего не говорили о нем. Посмотрим, что будет дальше. Мы хотим, чтобы он забивал. Ему 21 год, он молодой.

Айнтрахт подтвердил возвращение Йовича

Ему не очень везло, возникли трудности с адаптацией, травмы. Ему многое нужно еще понять, но его навыки всегда будут с ним", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, ранее руководство Айнтрахта заявил об аренде Луки до конца сезона, сербу осталось только пройти медосмотр в немецком клубе. В нынешнем сезоне Ла Лиги Йович только 4 раза выходил на поле.

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