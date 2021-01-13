Зидан ничего не знает о возвращении Йовича в Айнтрахт, но новость его не удивила
23:10 - Читати українською
Похоже, руководство Реала не сообщает главному тренеру Зинедину Зидану о своих кадровых решениях.
"Йович по-прежнему с нами, мне ничего не говорили о нем. Посмотрим, что будет дальше. Мы хотим, чтобы он забивал. Ему 21 год, он молодой.
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Ему не очень везло, возникли трудности с адаптацией, травмы. Ему многое нужно еще понять, но его навыки всегда будут с ним", – цитирует Зидана Marca.
Напомним, ранее руководство Айнтрахта заявил об аренде Луки до конца сезона, сербу осталось только пройти медосмотр в немецком клубе. В нынешнем сезоне Ла Лиги Йович только 4 раза выходил на поле.
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