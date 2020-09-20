Зідан не впевнений у майбутньому Йовіча у Реалі
14:19 - Читать на русском
Перспективи Луки Йовіча у мадридському клубі виглядають досить туманними.
"Я не думаю, що Йовіч піде в оренду. Все може статися до 4 жовтня. Я не можу нічого сказати. Ми повинні добре тренуватися і грати, і це для мене важливо", – цитує Зідана Marca.
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Варто відзначити, Лука не виправдав очікувань у своєму дебютному сезоні у Реалі, серб провів 17 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.
Раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до Йовіча з боку Лестера, Монако та Челсі.
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