"Я не думаю, що Йовіч піде в оренду. Все може статися до 4 жовтня. Я не можу нічого сказати. Ми повинні добре тренуватися і грати, і це для мене важливо", – цитує Зідана Marca.

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Варто відзначити, Лука не виправдав очікувань у своєму дебютному сезоні у Реалі, серб провів 17 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

Раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до Йовіча з боку Лестера, Монако та Челсі.

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