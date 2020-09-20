Зидан не уверен в будущем Йовича в Реале
14:19 - Читати українською
Перспективы Луки Йовича в мадридском клубе выглядят довольно туманными.
"Я не думаю, что Йович уйдет в аренду. Все может произойти до 4 октября. Я не могу ничего сказать. Мы должны хорошо тренироваться и играть, и это для меня важно", – цитирует Зидана Marca.
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Стоит отметить, Лука не оправдал ожиданий в своем дебютном сезоне в Реале, серб провел 17 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Йовичу со стороны Лестера, Монако и Челси.
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