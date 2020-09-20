"Мене не турбують розмови, що він пышов через мене, проблема глибша. Можу сказати, що у нас не було проблем один з одним. Всім прекрасно відомо, що він зробив в Реалі. Бажаю йому всього найкращого.

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Таке життя. Якщо він залишився у клубі минулого року, отже, так було потрібно. Чи впав у мене тягар з плечей? У мене ніколи не було з ним проблем. Це правда, він грав не так, як повинен, але з інших причин", – цитує Зідана видання Marca.

Нагадаємо, Бейл перейшов у Тоттенхем на правах оренди. Угода розрахована на рік. Валієць отримуватиме в англійському клубі 13 млн фунтів на рік, проте частину із цією суми зірці "вершкових" виплачуватиме саме Реал.

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