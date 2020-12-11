Зідан назвав неочевидного фаворита Прімери
Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан напередодні дербі проти Атлетіко поділився думками щодо боротьби за чемпіонський титул.
"Нас чекає хороша гра, адже це дербі. Це буде черговий фінал для нас.
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Звісно, Атлетіко є фаворитом ліги. Вони доводять це на полі. На сьогодні вони є лідером турнірної таблиці, і вони завжди були конкурентоспроможними. Ми знаємо про силу суперника", – цитує фахівця Marca.
До слова, поєдинок Реал – Атлетіко відбудеться у суботу, 12 грудня. Початок матчу о 22:00. Наразі "матрацники" посідають 1-ше місце, набравши 26 очок за 10 матчів. Натомість "вершкові" йдуть 4-ми. У їхньому активі 20 пунктів і на один зіграний поєдинок більше.
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