"Нас чекає хороша гра, адже це дербі. Це буде черговий фінал для нас.

Дует зірок Реала відновився перед дербі Мадрида

Звісно, Атлетіко є фаворитом ліги. Вони доводять це на полі. На сьогодні вони є лідером турнірної таблиці, і вони завжди були конкурентоспроможними. Ми знаємо про силу суперника", – цитує фахівця Marca.

До слова, поєдинок Реал – Атлетіко відбудеться у суботу, 12 грудня. Початок матчу о 22:00. Наразі "матрацники" посідають 1-ше місце, набравши 26 очок за 10 матчів. Натомість "вершкові" йдуть 4-ми. У їхньому активі 20 пунктів і на один зіграний поєдинок більше.

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