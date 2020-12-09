Матч на "Альфредо Ді Стефано" мав ключове значення в питанні остаточного розподілу позицій у групі "В". Борусія до його старту лідирувала з вісьмома очками, у Шахтаря та Реала було по сім (при перевазі "гірників" в особистих зустрічах), а Інтер набрав на два пункти менше. Таким чином, нічия виводила "жеребців" у 1/8 фіналу ЛЧ – і мадридців теж, але лишень за умов паралельної перемоги Інтера ("нерадзуррі" ж не влаштовувала рівність очок з "бланкос"). В разі поразки німці та іспанці ризикували вилетіти в Лігу Європи, причому підопічні Зінедіна Зідана взагалі могли завершити євросезон – тут вже все залежало від результату зустрічі в Мілані.

Реал Мадрид – Борусія Менхенгладбах: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів – як це було

Словом, Реалу та Борусії М надійніше було б грати на перемогу. Господарі для цього вирішили виставити склад, який на вихідних вимучив звитягу над Севільєю – єдиною відмінністю стала відсутність Начо, замість якого вийшов капітан Рамос. Андрій Лунін залишився в запасі. У гостей несподіванок у старті не було – вийшли усі лідери, окрім недоступних нині Бенсебаїні та Хофмана.

Реал здорово розпочав поєдинок, одразу зі стартовим свистком захопивши контроль над м'ячем та територією. Борусія М під агресивним пресингом мадридців рідко переходила центральне коло й притискалась до власного штрафного – поява у старті Каземіро відчувалася неозброєним оком. Зрештою, під тиском господарів німці зламались, пропустивши простенький гол вже на 9-й хвилині: Штіндль обрізався, а Васкес розігнав контратаку правим флангом з подачею на голову Бензема – Карім же спокійно спрямував м'яч у ближній кут. 1:0!

Борусія М одразу відповіла вриванням Тюрама у штрафний з ударом по центру в руки Куртуа, але в наступні 15 хвилин чогось небезпечного створити не вдалося. Реал також не домінував. Середина першого тайму виглядала настільки видовищно, що спросоння матч можна було сплутати з поєдинком Руха проти Миная – хоча у Львові, мабуть, було б навіть цікавіше. Втім, навіть njls було помітно, що мадридці значно краще тримають м'яч і нtпогано просувають його через фланги.

Ґладбах явно вичікував шансів на контрвипадах – і дочекався. На 25-й хвилині затяжна позиційна атака "вершкових" з вриваннями Васкеса та Бензема у штрафний завершилась заблокованими ударами та втратою м'яча, після якої "жеребці" провели контратаку з розрізним пасом Нойхауса на хід Плеа. Алассан вийшов віч-на-віч з Куртуа й пробивав у правий нижній кут, однак вийшло занадто неточно.

Розгніваний Реал у відповідь провів кілька флангових атак та стандартів, а на 32-й хвилині покарав гостей другим голом: Родріго подав з правого краю, а Бензема знову замкнув головою на дальній стійці – 2:0! Карім забив два ідентичних м'ячі. І як тут не згадати легендарний хіт?

Борусія М змогла відповісти тільки дальнім ударом Нойхауса в район кутового прапорця, а от Мадрид мінімум двічі міг довести справу до розгрому. В обох випадках центральною фігурою виступав Модріч – на 39-й хвилині він замкнув простріл Васкеса метрів із семи, влучивши у стійку, а на 43-й Лука вколотив м'яч з меж штрафного у праву дев'ятку. Бути б 3:0, якби не офсайд. Зрештою, на перерву команди пішли за комфортної переваги Реала.

У перерві Марко Розе зняв з гри провальних Вендта і Емболо, випустивши замість них Лазаро та Закарію. Це були досить агресивні заміни, але Борусія М взагалі не додала в атаці. Мадридці одразу з поновленням матчу захопили ініціативу, ледь не добивши "жеребців" на 49-й хвилині – це Бензема ударом головою метрів з семи замикав подачу з правого флангу. Цього разу гостей врятував Зоммер, а його польові партнери за три хвилини відповіли ударом Нойхауса з-за меж штрафного – на трибуни. Крім того, на 57-й хвилині Плеа отримав розрізний пас і пробив повз ближню дев'ятку, але там був метровий офсайд.

Загалом, перша третина другого тайму виявилась нудною, однак перевага Реала відчувалась постійно. Це вилилось у серію моментів "вершкових" у другій третині: на 63-й хвилині Зоммер перевів дальній удар Крооса в хрестовину, Родріго на 68-й пробив з лінії штрафного поруч зі стійкою, а Вінісіус виходив на побачення з голкіпером – втім, бразилець замість удару віддав зайву передачу. На 73-й забивати могли Рамос і Бензема – Серхіо замикав подачу Крооса ударом у дальню дев'ятку, Зоммер парирував перед собою, а Карім метрів з п'яти поцілив у поперечину.

На 78-й же Васкес обігрався з Бензема й метрів з 18-ти зарядив у правий кут – гостей врятувала стійка! За весь цей період у Борусії М був лише удар Плеа з лівого краю карного майданчика після скидки зі стандарту. М'яч облизнув зовнішній бік сітки.

В ендшпілі зустрічі Марко Розе кинув у бій Вольфа, Хермана та Бенеша, однак навіть натяку на фінальний штурм у Ґладбаха не було. Зінедін Зідан, своєю чергою, випустив на поле Асенсіо та Аррібаса. Реал не форсував події, тримаючи м'яч під контролем, але на 90-й хвилині господарі могли познущатись над Борусією третім голом Бензема після подачі з правого флангу – і знову німців врятував Зоммер. Зрештою, забити бодай ще один гол командам так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу мадридців.

Таким чином, Реал набрав 10 очок і виграв групу В, прорвавшись у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Борусія М втрималась на другій позиції, набравши 8 залікових балів. Шахтар у Лізі Європи, а Інтер – в Італії.