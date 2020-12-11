"Нас ждет хорошая игра, ведь это дерби. Это будет очередной финал для нас.

Дуэт звезд Реала восстановился перед дерби Мадрида

Конечно, Атлетико является фаворитом лиги. Они доказывают это на поле. На сегодня они идут в лидерах турнирной таблицы, и они всегда были конкурентоспособными. Мы знаем о силе соперника", – цитирует специалиста Marca.

К слову, поединок Реал – Атлетико состоится в субботу, 12 декабря. Начало матча в 22:00. В данный момент "матрасники" занимают 1-е место, набрав 26 очков в 10-ти матчах. В свою очередь "сливочные" идут 4-ми. В их активе 20 пунктов и на один сыгранный поединок больше.

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