Дані Карвахаль і Феде Вальверде займалися без обмежень на тренуванні в п'ятницю, повідомляє Marca.

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Обоє щойно повернулися з лазарету. Карвахаль перебував поза грою з листопада, проте потрапив до заявки на матч 6-го туру Ліги чемпіонів проти Борусії М. Натомість Вальверде травмувався ще в 9-му турі чемпіонату проти Валенсії. Обидва виконавці можуть вийти з перших хвилин у дербі з "матрацниками". Натомість "вершковим" точно не допоможуть травмовані Азар, Едегор, Йовіч і Маріано.

До слова, поєдинок Реал – Атлетіко відбудеться у суботу, 12 грудня. Початок матчу о 22:00.

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