Зазіхнув на лаври Зідана: в Італії тренер брутальним ударом головою нокаутував свого візаві

Головний тренер Луккезе Джанкарло Фаварін отримав дискваліфікацію за удар головою тренера команди-суперниці.

У матчі Серії С між Луккезе та Алессандрією сталася бійка. Луккезе, який по ходу поєдинку поступався 0:2, на 93-й хвилині зміг відігратися, а через декілька хвилин біля лави запасних спалахнула бійка, повідомляє The Sun.

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Під час штовханини у головного тренера Луккезе Джанкарло Фаваріна не витримали нерви і він вдарив одного із тренерів команди-суперниці головою в обличчя. Візаві Фавріна після такого нокауту довгий час не міг оговтатися.

Пізніше Джанкарло розповів, що не витримав через те, що лава запасних Алессандрії систематично вигукували нецензурні слова на його адресу та плювали. Федерація футболу Італії вирішила дискваліфікувати тренера Луккезе на 5 поєдинків.

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