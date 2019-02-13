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Зидан может стать главным тренером Челси, – The Sun

10:18 263 Читати українською
Зидан может стать главным тренером Челси, – The Sun
Cарри и Зидан / фото из соцсетей

Французский специалист может вскоре вернуться к тренерской деятельности.

Руководство "синих" хочет пригласить на тренерский мостик команды экс-тренера Реала Зинедина Зидана, который должен заменить Маурицио Сарри, утверждает The Sun.

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Сообщается, что в Лондоне готовы попрощаться с итальянским специалистом, который потерял доверие боссов Челси. Тренерское кресло в английском клубе серьезно зашаталось под Сарри после разгромного поражения от Манчестер Сити со счетом 6:0.

Челси сейчас идет на 6 строчке в турнирной таблице АПЛ и не попадает в зону Лиги чемпионов.

Что касается Зидана, то он взял паузу летом 2018 года, когда неожиданно решил покинуть Реал после триумфального сезона в испанском клубе. Во главе "галактикос" Зинедин выиграл три Лиги чемпионов за три года.

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Англия Трансферы Челси Челси Челси Зинедин Зидан Зинедин Зидан Маурицио Сарри Маурицио Сарри
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