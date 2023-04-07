УЄФА намагається додати авторитету і суто футбольних аргументів для своїх можливих нововведень.

Європейський футбольний союз узгодив створення своєрідної Ради за участю легендарних тренерів та гравців, інформує Marca.

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Це буде платформа, яка надаватиме консультації щодо фундаментальних футбольних речей – правила гри, суддівство, календар, змагання, розвиток молоді, тактика та благополуччя гравців. Перше засідання Ради УЄФА заплановане на 24 квітня у Ньйоні і повинне відбуватися щороку.

Список вже затверджених учасників справді вражає. Це Жозе Моурінью, Карло Анчелотті, Зінедін Зідан, Паоло Мальдіні, Фабіо Капелло, Хав'єр Дзанетті, Луїш Фігу, Філіп Лам, Рональд Куман, Гарет Саутгейт, Ріо Фердінанд, Мікаель Лаудруп, Рафа Бенітес, Роберто Мартінес, Петр Чех, Хуан Мата, Роббі Кін. Очільником іменитої компанії стане Звонімір Бобан, а колишній арбітр Роберто Розетті надаватиме допомогу з питань суддівства.

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