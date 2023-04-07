УЕФА пытается добавить авторитета и сугубо футбольных аргументов для своих возможных нововведений.

Европейский футбольный союз согласовал создание своеобразного Совета с участием легендарных тренеров и игроков, сообщает Marca.

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Это платформа, которая будет давать консультации по фундаментальным футбольным вещам – правила игры, судейство, календарь, соревнования, развитие молодежи, тактика и благополучие игроков. Первое заседание Совета УЕФА запланировано на 24 апреля в Ньоне и должно проходить ежегодно.

Список уже утвержденных участников действительно впечатляет. Это Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, Зинедин Зидан, Паоло Мальдини, Фабио Капелло, Хавьер Дзанетти, Луиш Фигу, Филипп Лам, Рональд Куман, Гарет Саутгейт, Рио Фердинанд, Микаэль Лаудруп, Рафа Бенитес, Роберто Мартинес, Робби Кин. Главой именитой компании станет Звонимир Бобан, а бывший арбитр Роберто Розетти будет оказывать помощь по судейству.

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