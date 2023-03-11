"У грі Ліверпуль – МЮ було додано 4 хвилини, одна у першому таймі та 3 у другому. У другому таймі було забито 6 голів в одні ворота. Можливо, у майбутньому ми матимемо правило, згідно з яким, якщо різниця між двома командами надто велика, додатковий час взагалі не дається. Але це потрібно чітко прописати у правилах.

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Це виглядає розумно, але лише тоді, коли це ні на що не впливає. Можна зрозуміти, коли в рядовій грі чемпіонату за рахунку 0:7 додатковий час не матиме жодних відчутних наслідків. Але в деяких змаганнях різниця м'ячів може бути вирішальною для кінцевого розподілу місць. Таким чином, навіть один забитий або не забитий гол може мати значення", – цитує Колліну Sky Sports.

В американському спорті є схоже за змістом "правило милосердя" ("mercy rule"). Наприклад, в студентському бейсболі гра зупиняється, якщо одна команда здобула надто велику перевагу.

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