"Футбол 24" пояснює, що таке xG (Expected Goals), звідки беруться цифри для кожного удару та як правильно користуватися цією статистикою.

Мудрик ще не забив перший гол в Англії

"Гляньте на xG результативного удару Макгінна – там зовсім не великий шанс гола", – сказав у суботу Грем Поттер про пропущений м'яч від Астон Вілли, який коштував йому роботи в Челсі.

"Ми програли за два удари. Один – здалеку прямо в верхній кут, ще один – в руку Мусіалі. Навіть не уявляю, який xG цих ударів, але Фрайбург двічі забив", – так Томас Тухель у вівторок пояснив виліт Баварії з Кубка Німеччини.

Тухель і Поттер – головні ньюзмейкери футболу в останні тижні. Їхні слова зараз всі обсмоктують і розбирають. Обидва обмовилися про xG, чим спонукали поговорити про метрику детальніше.

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Мабуть, жодна статистика не викликає таких суперечок у фанів. Між двома радикальними таборами: між тими, хто виводить цифри xG в абсолют, і тими, хто вважає xG абсолютним непотребом. Спробуємо навести аргументи "за" і "проти" і зрозуміти, як користуватися метрикою, щоб не потрапити в пастку.

Першим буде звернення до скептиків. Як ви бачите, системою xG послуговуються не лише "диванні експерти, яким лінь дивитися футбол". Провідні тренери говорять про xG. Як і про схеми, фази гри та інтенсивність пресингу.

Що таке xG простими словами? Це ймовірність удару перетворитися в гол. Кожному удару присвоюється числове значення від 0 (не може стати результативним) до 1 (обов'язково стане результативним). Сукупність xG всіх ударів формує xG команди в конкретному матчі, в сезоні і так далі.

Відразу поговоримо про xGA (Against). Це оцінка ударів по воротах команди, про яку йдеться, тобто допущені удари, тобто удари її суперника. Наприклад, Зубков забив у жовтневому Класичному. Його удар оцінили в 0.37 – це 0.37xG для Шахтаря та 0.37xGA для Динамо.

Як визначається xG? Новий удар отримує своє значення на основі аналізу десятків тисяч подібних ударів (скільки з них завершилися голами).

Основні чинники



– відстань до воріт;

– кут, під яким завдано удар;

– розташування суперників, які можуть завадити;

– положення м'яча (в статиці чи рухається);

– тип передачі (повільний пас низом зручніший, ніж різкий крос в груди);

– частина тіла, якою гравець пробиває.

Наприклад, пенальті історично реалізовують у 80% випадків, тому кожному удару з позначки (коли перед тобою лише голкіпер, до воріт 11 метрів, а м'яч по центру і в статиці) присвоюють значення 0.8xG.

Всі пам'ятаємо переможний удар Довбика у ворота Швеції на Євро-2020. Йому вивели 0.26xG. Це означає, що загалом у футболі гравець реалізовує такий момент (удар головою з майже лінії воротарського на незручній висоті після подачі з флангу) в середньому один раз з чотирьох.

Свіжіший приклад. Два супершанси Мудрика з Астон Віллою. В обох випадках м'яч внизу, в обох Михайлу ніхто не заважає, крім голкіпера. На 6 хвилині (0.36xG) – близько до воріт, але не робоча нога і м'яч "тікає"; на 31 хвилині (0.21xG) – далі від воріт. Тобто історично з двох таких моментів в 57% народжується один гол.

Навіщо потрібна метрика xG? Для оцінки гри команди, для визначення динаміки (прогрес чи регрес), для прогнозування. xG – банально найкращий статистичний показник, який в нас є. Він поєднує в собі якість та кількість створених і допущених моментів.

До епохи xG головною метрикою були удари. Зокрема удари з меж чужого штрафного, які несуть більшу загрозу. Але удари бувають різні: десь перед тобою суперник, десь важко пробити головою в боротьбі, десь різкий кут, десь далеко до воріт.

Раніше ми прикидали гостроту удару "на око", а xG допомагає перевести все в цифри – відділити удар коліном між двома суперниками від удару робочою ногою в порожні ворота. xG спрощує процес оцінювання команди і водночас робить його точнішим.

Візьмемо Арсенал і Ліверпуль в цьому сезоні АПЛ для примітивного прикладу.

Спершу традиційна статистика:

70 голів і 48 голів (31% різниці) – хіба атака Ліверпуля настііііільки гірша?

472 удари і 434 удари (8% різниці) – хіба вони майже рівні?

А тепер до нашої метрики:

57.5xG і 48.1xG (16% різниці) – ці цифри підтверджують візуальне враження: Ліверпуль створює відчутно гірше, але розрив не космічний.

Розбіжність між xG та реальними голами демонструє рівень реалізації. Якщо показник xG значно більший за кількість голів – реалізація погана (так званий андерперфоманс), якщо значно менший – реалізація фантастична (оверперфоманс). Сюди ж можна прив'язати поняття "везіння" і "невезіння". Зазвичай ці явища мають тимчасовий характер, а на дистанції ситуація вирівнюється.

У топ-клубів часто спостерігається стабільний оверперфоманс. Причина – якісні форварди, які завершують епізоди краще, ніж середній футболіст в історії футболу (на якого орієнтується система xG).

Простий для розуміння показник xGD (Difference) – різниця між гостротою створених моментів (xG) та гостротою допущених моментів (xGA) – допомагає побачити, наскільки добре команда грає в порівнянні з суперниками.

Бувають аномалії. Як от Брайтон того ж Грема Поттера, який в сезоні-2020/21 мав +15.6xGD (майже як МЮ, який взяв срібло), але фінішував біля зони вильоту. Брайтон тоді жартома називали "чемпіонами за xG". Уніон у цьому сезоні має -1.9xGD і йде третім в Бундеслізі завдяки дивовижній реалізації. Однак цих кричущих аномалій не так багато, тому вони привертають велику увагу.

З допомогою xG можна оцінити не лише гру команди загалом чи реалізацію фінішерів. Система породила додаткові показники, які допомагають оцінити внесок кожного гравця на полі. xA (Assist) – ймовірність того, що пас стане гольовим. xBuildUp – наскільки гравець залучений в атаки команди до завершальної стадії.

Або навіть xGOT – постшот модель, яка показує, в яку точку воріт полетів м'яч. Грубо кажучи, дає розуміння, чи врятував голкіпер, чи удар був простим. Для прикладу візьмемо гол Зубкова у варшавській грі з Реалом. Олександр бив головою після навісу в боротьбі з Менді, тому xG склав лише 0.18, але він влучив точно в кут, тому xGOT – 0.81. Тобто середній голкіпер на місці Луніна врятував би Мадрид лише один раз з п'яти.

А тепер до найцікавішого...

Чому xG може брехати? xG не може "брехати", бо це математична модель, яка виводить цифри на основі різних даних. Але в неї є недоліки.

1. Модель не враховує особливі вміння та клас футболістів. Дальній удар Маліновського – не те саме, що удар Сидорчука з тієї ж точки. Руслан забив за Аталанту 30 голів, хоча всі його удари набрали в сумі 17xG. Це означає, що xG – шлак? Ні. Це означає, що Маліновський б'є вдвічі краще за середнього гравця. Асисти Руслана за Аталанту (27) навпаки ювелірно відповідають xA (26.6) – партнери реалізовували створені ним моменти на нормальному рівні.

2. Команда в одній атаці може завдати кілька ударів (кожному з яких присвоюється xG), а забити може лише раз.

3. Деякі небезпечні моменти не завершуються ударами (форвард не дотягнувся до прострілу) та пролітають повз систему.

4. Зараз у мережі є кілька варіантів обрахунку xG. Аналітики пропонують власні моделі. Часто можна побачити різні цифри з одного матчу, що відлякує людей. Тут вихід такий – оберіть одне джерело і орієнтуйтеся на його дані. Радимо Opta, де статистика відзначається точністю та доступна у вільному доступі на сайтах SofaScore та FBref (всі цифри у цьому тексті взяті звідти).

В силу описаних вище особливостей цифри xG в конкретному матчі не завжди показові, але на дистанції стають корисним інструментом для аналізу.