toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЄВРО-2020 УКРАЇНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПОРТУГАЛІЯ - НІДЕРЛАНДИ ШВЕЙЦАРІЯ - АНГЛІЯ

Зідан-молодший може покинути Реал влітку – потенційний шанс для Луніна

18:44 730 Читать на русском
Зідан-молодший може покинути Реал влітку – потенційний шанс для Луніна
Лука Зідан з батьком / Фото ФК Реал

Голкіпер Реала Лука Зідан може змінити клуб найближчим часом.

Керівництво Реала має намір віддати в оренду Луку Зідана, повідомляє COPE.

ПСЖ розглядає Наваса на місце Буффона

21-річний воротар є сином відомого наставника "вершкових" Зінедіна Зідана. Раніше у ЗМІ була інформація, що французький фахівець хоче залишити свого сина в таборі мадридців, та довірити йому друге місце в ієрархії воротарів клубу.

На фоні чуток про відхід Кейлора Наваса з Реала, збільшуються шанси Андрія Луніна на місце в складі "галактікос". Нагадаємо, український голкіпер належить Реалу, але останній сезон провів у Леганесі на правах оренди.

"Лунін? Якщо він не буде сміливим, то може забути про Реал": ексклюзивне інтерв'ю з легендою галактікос Іваном Ельгерою

blog_ava
Циганков довів, що коштує 50 мільйонів євро, – Сабо
13:17
3925
Теги
Іспанія Українці за кордоном Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан Андрій Лунін Андрій Лунін Трансфери Реал Мадрид Лука Зідан Лука Зідан
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
21
хв
Португалія
21:45
Нідерланди
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук