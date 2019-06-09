Зідан-молодший може покинути Реал влітку – потенційний шанс для Луніна

Голкіпер Реала Лука Зідан може змінити клуб найближчим часом.

Керівництво Реала має намір віддати в оренду Луку Зідана, повідомляє COPE.

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21-річний воротар є сином відомого наставника "вершкових" Зінедіна Зідана. Раніше у ЗМІ була інформація, що французький фахівець хоче залишити свого сина в таборі мадридців, та довірити йому друге місце в ієрархії воротарів клубу.

На фоні чуток про відхід Кейлора Наваса з Реала, збільшуються шанси Андрія Луніна на місце в складі "галактікос". Нагадаємо, український голкіпер належить Реалу, але останній сезон провів у Леганесі на правах оренди.

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