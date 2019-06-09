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Зидан-младший может покинуть Реал летом – потенциальный шанс для Лунина

18:44 90 Читати українською
Зидан-младший может покинуть Реал летом – потенциальный шанс для Лунина
Лука Зидан с отцом / Фото ФК Реал

Голкипер Реала Лука Зидан может сменить клуб в ближайшее время.

Руководство Реала намерено отдать в аренду Луку Зидана, сообщает COPE.

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21-летний вратарь является сыном известного наставника "сливочных" Зинедина Зидана. Ранее в СМИ была информация, что французский специалист хочет оставить своего сына в лагере мадридцев, и доверить ему второе место в иерархии вратарей клуба.

На фоне слухов об уходе Кейлора Наваса из Реала, увеличиваются шансы Андрея Лунина на место в составе "галактикос". Напомним, украинский голкипер принадлежит Реалу, но последний сезон провел в Леганесе на правах аренды.

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