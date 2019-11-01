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Зідан: Мені не потрібно переконувати Бейла залишатися в Реалі

16:14 550 Читать на русском
Зідан: Мені не потрібно переконувати Бейла залишатися в Реалі
Зінедін Зідан / ФК Реал

Головний тренер Реала Зінедін Зідан прокоментував ситуацію з Гаретом Бейлом, який, за чутками, хоче покинути клуб.

Нагадаємо, Бейл залишав табір Реала та літав у Лондон. За чутками, валлієць хоче покинути Мадрид і веде перемовини з китайським клубом.

Бейл покинув розташування Реала – хавбек веде перемовини з китайським клубом

Втім, Зінедін Зідан не вбачає у цьому жодної проблеми.

"Мені не потрібно переконувати Бейла залишатися в Реалі. Ця тема вже застаріла. Гарет перебуває в розташуванні команди та тренується разом з усіма гравцями. Він почувається краще, але в матчі проти Бетіса ще не зіграє", – цитує Зідана Marca.

Після 10-ти зіграних матчів Реал посідає 2 місце в Прімері, поступаючись Барселоні одним пунктом.

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