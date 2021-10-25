Зідан не зацікавлений у роботі з Манчестер Юнайтед – француз перерве відпустку лише заради двох команд
Коло іменитих претендентів на тренерське крісло Манчестер Юнайтед звужується.
Зінедін Зідан не розглядає варіант з роботою на Олд Траффорд, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на Sports World.
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Французький фахівець хоче насолодитися відпусткою і розглянути пропозиції після завершення сезону. Змінити ці плани можуть лише дві команди – ПСЖ і збірна Франції. Цікаво, що саме Зідана називали тренером, якого Кріштіану Роналду хотів бачити в МЮ.
Нагадаємо, в останньому турі АПЛ команда Сульшера розгромно програла Ліверпулю 0:5, звалившись на сьому сходинку АПЛ.
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