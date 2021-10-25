Зінедін Зідан не розглядає варіант з роботою на Олд Траффорд, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на Sports World.

Доля Сульшера в Манчестер Юнайтед визначиться у найближчі години – Конте готовий очолити команду

Французький фахівець хоче насолодитися відпусткою і розглянути пропозиції після завершення сезону. Змінити ці плани можуть лише дві команди – ПСЖ і збірна Франції. Цікаво, що саме Зідана називали тренером, якого Кріштіану Роналду хотів бачити в МЮ.

Нагадаємо, в останньому турі АПЛ команда Сульшера розгромно програла Ліверпулю 0:5, звалившись на сьому сходинку АПЛ.

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