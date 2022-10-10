"Усім довелося сховатися в укритті. Це досить дивно. Ви йдете з поля, ховаєтесь у кабінках і сидите там, дивлячись один на одного, не знаючи, що відбувається. Гравці дивляться у свої телефони, спілкуються з батьками чи родичами з інших регіонів України, отримують інформацію про те, що відбувається. Добре, що все закінчилося без серйозних наслідків!

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Ми відразу йдемо з поля, це вирішує арбітр. Коли ми знову виходимо на поле, ми зобов'язані підписати якісь документи, згідно з якими ми погоджуємося, щоб матч відновився. Я також підписав цей документ.

В Україні і раніше траплялося, що матчі переривали через сигнали тривоги, але зі мною таке вперше. Довелося пережити ще один досвід – футбол під час війни!" – заявив Луческу в коментарі Digi24.

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