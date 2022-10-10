"Ви ж бачите, що відбувається в Україні. У мене серце кровʼю обливається. Адже я – мешканець Запоріжжя і те, що там зараз відбувається… Просто нема слів. Це просто блюзнірство. Ті, хто це виробляє – просто тварюки, нелюди, інших слів для них немає.

Кривбас і Минай поділили очки в матчі з суперечливим вилученням – команда Вернидуба досі без перемог

Дуже вдячний легіонерам, які до нас їдуть. Вдячний Ріфету Капічу, який зараз тут, попри війну в Україні. Дуже добре його знаю по Шерифу. Радий, що він тут, у Кривбасі. Якщо ще будуть футболісти такого рівня, то, думаю, підсилимось. Адже підсилюватись треба. Не вистачає класних футболістів, які б змогли вирішити долю епізоду", – цитує Вернидуба офіційний сайт Кривбаса.

Нагадуємо, що Запоріжжя останніми днями чи найбільше потерпало від обстрілів. Сьогодні окупанти завдали масованого удару по багатьох містах України. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і перебувайте в укриттях.