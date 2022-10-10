"Всем пришлось скрыться в укрытии. Это довольно странно. Вы идете с поля, прячетесь в кабинках и сидите там, глядя друг на друга, не зная, что происходит. Игроки смотрят в свои телефоны, общаются с родителями или родственниками из других регионов Украины, получают информацию о происходящем… Хорошо, что все закончилось без серьезных последствий!

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Мы сразу уходим с поля, это решает арбитр. Когда мы снова выходим на поле, мы обязаны подписать какие-то документы, согласно которым мы соглашаемся, чтобы матч возобновился. Я тоже подписал этот документ.

В Украине раньше случалось, что матчи прерывали из-за сигналов тревоги, но со мной такое впервые. Пришлось пережить еще один опыт – футбол во время войны!" – заявил Луческу в комментарии Digi24.

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