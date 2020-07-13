"Зі мною хотіли розірвати контракт за кілька годин після перелому", – Сергійчук розповів про важкі часи у Вентспілсі

Колишній форвард Вентспілса Михайло Сергійчук пригадав період виступів за латвійський клуб та розповів, як із ним хотіли розірвати угоду через пошкодження.

"Важко згадувати цей період. Спочатку все йшло нормально, особливо коли ми проходили кваліфікацію до Ліги Європи, а після почався справжній "треш". Були борги перед футболістами, і нас годували обіцянками щодо повернення фінансів: почекайте, потерпіть.

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Місцеві футболісти вже після місяця затримки почали закипати від цієї ситуації. Я спочатку до цього спокійно поставився, адже у мене в житті подібне вже траплялося, був загартований такими ситуаціями, і нічого страшного в цьому не бачив. Але далі все тягнулося і тягнулося. Правда, нам періодично кісточки підкидали, щоб ми виходили і грали, обіцяючи віддати гроші, як тільки вони прийдуть з УЄФА. Але все ніяк і ніяк. Далі в команді почався справжній бардак.

Коли я зламав ногу, буквально через пару годин, до мене в лікарню приїхав спортивний директор команди і сказав про те, що президент і клуб хочуть розірвати зі мною контракт. Ось так ось швидко вирішуються справи.

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Як підсумок, можу сказати, що від періоду в Вентспілсі залишилися далеко не найпозитивніші емоції. У будь-який момент вас можуть викинути з клубу лише з обіцянками в кишені", – поділився Сергійчук в інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, Михайло став вільним агентом в січні 2020 року. Українець за половину сезону провів 16 поєдинків у складі Вентспілса, записавши до свого активу 4 голи та асист в усіх турнірах.

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