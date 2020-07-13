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Маліновський: Агенти Ювентуса мені не телефонували, а Роналду після гола, може, запам'ятає мене краще

09:44 - Читать на русском
Маліновський: Агенти Ювентуса мені не телефонували, а Роналду після гола, може, запам'ятає мене краще
Руслан Маліновський / Getty Images

Хавбек Аталанти Руслан Маліновський поділився емоціями від матчу з Ювентусом (2:2), в якому він відзначився забитим м'ячем.

55’ Кріштіану Роналду
90’ Кріштіану Роналду
 
Дуван Сапата 16’
Руслан Маліновський 80’
16’ Дуван Сапата
55’ Кріштіану Роналду
80’ Руслан Маліновський
90’ Кріштіану Роналду

"Ні, агенти Ювентуса мені не телефонували, таких розмов не було (сміється). Я не думаю, що Роналду згадував поразку Португалії на Олімпійському минулого року. Може, після цього гола він запам'ятає мене краще.

Шикарний гол Маліновського у відеоогляді матчу Ювентус – Аталанта – 2:2

Так, у мене було незначне пошкодження перед грою. Були неприємні відчуття в боковій зв'язці коліна. Пройшов усі процедури на базі і вже за два дні був готовий. Звичайно, з правої я забив не випадково. Це більше після проблем з "хрестами" в Генку. Почав більше працювати правою, бо лівою довго боявся. Тому після цієї травми я підтягнув праву, почав забивати на тренуваннях, намагався в іграх і, слава Богу, нарешті вийшло", – розповів Маліновський у коментарі ПроФутбол.

Нагадаємо, українець провів за Аталанту 37 матчів у поточному сезоні, відзначившись 7 голами та 5 асистами.

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Італія Ювентус - Аталанта Руслан Руслан Маліновський Ювентус Ювентус Аталанта Аталанта Українці за кордоном
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