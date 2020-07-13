Маліновський: Агенти Ювентуса мені не телефонували, а Роналду після гола, може, запам'ятає мене краще

Хавбек Аталанти Руслан Маліновський поділився емоціями від матчу з Ювентусом (2:2), в якому він відзначився забитим м'ячем.

"Ні, агенти Ювентуса мені не телефонували, таких розмов не було (сміється). Я не думаю, що Роналду згадував поразку Португалії на Олімпійському минулого року. Може, після цього гола він запам'ятає мене краще.

Шикарний гол Маліновського у відеоогляді матчу Ювентус – Аталанта – 2:2

Так, у мене було незначне пошкодження перед грою. Були неприємні відчуття в боковій зв'язці коліна. Пройшов усі процедури на базі і вже за два дні був готовий. Звичайно, з правої я забив не випадково. Це більше після проблем з "хрестами" в Генку. Почав більше працювати правою, бо лівою довго боявся. Тому після цієї травми я підтягнув праву, почав забивати на тренуваннях, намагався в іграх і, слава Богу, нарешті вийшло", – розповів Маліновський у коментарі ПроФутбол.

Нагадаємо, українець провів за Аталанту 37 матчів у поточному сезоні, відзначившись 7 голами та 5 асистами.

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