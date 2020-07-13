"Со мной хотели разорвать контракт через несколько часов после перелома", – Сергийчук рассказал о периоде в Вентспилсе

Бывший форвард Вентспилса Михаил Сергийчук вспомнил период выступлений за латвийский клуб и рассказал, как с ним хотели разорвать соглашение из-за повреждения.

"Трудно вспоминать этот период. Сначала все шло нормально, особенно когда мы проходили квалификацию в Лигу Европы, а после начался настоящий "трэш". Были долги перед футболистами, и нас кормили обещаниями о возврате денег: подождите, потерпите.

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Местные футболисты уже после месяца задержки начали закипать от ситуации. Я сначала к этому спокойно отнесся, ведь у меня в жизни подобное уже случалось, был закаленный такими ситуациями, и ничего страшного в этом не видел. Но дальше все тянулось и тянулось. Правда, нам периодически косточки подбрасывали, чтобы мы выходили и играли, обещая отдать деньги, как только они придут с УЕФА. Но все никак и никак. Далее в команде начался настоящий бардак.

Когда я сломал ногу, буквально через пару часов, ко мне в больницу приехал спортивный директор команды и сказал о том, что президент и клуб хотят разорвать со мной контракт. Вот так вот быстро решаются дела.

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Как итог, могу сказать, что от периода в Вентспилсе остались далеко не самые позитивные эмоции. В любой момент вас могут выбросить из клуба только с обещаниями в кармане", – поделился Сергийчук в интервью Footboom.

Напомним, Михаил стал свободным агентом в январе 2020 года. Украинец за половину сезона провел 16 поединков в составе Вентспилса, записав в свой актив 4 гола и ассист во всех турнирах.

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